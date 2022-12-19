В России предложили создать комитет по контролю действий разведки и связи

Комбат Ходаковский предложил создать комитет обороны по контролю действий разведки и связи

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале заявил об отсутствии координации действий в сферах разведки и связи в ходе проведения специальной военной операции. В качестве решения проблемы он предложил создать в России некий «комитет обороны», который будет контролировать процесс организации работы в этих сферах.

Ходаковский пожаловался на то, что даже при получении бесплатного оборудования для связи военнослужащие не могут его использовать из-за неслаженных действий структурных подразделений. По его словам, однажды, с трудом добившись доступа к телевышке для установки оборудования, военные столкнулись с тем, что им было отказано в электропитании.

«Каждый хрен мнит себя величиной и ковыряется в носу, считая войну не своим делом, совершая своим бездействием тривиальный саботаж. Но нет ни одного органа, который бы стоял над всеми, как комитет обороны, и направлял бы разрозненные усилия в одно русло, а кому бы и вправлял мозги. Хотя мы же уже все осознали, что мы сейчас в обороне? Комитет обороны был бы сейчас в самый раз, как бы неловко ни было признавать, что нас поставили в это положение», — написал комбат.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Баевский заявил, что закупать средства связи для военных нужно только под контролем, поскольку может попасться полностью прослушиваемое противником оборудование.