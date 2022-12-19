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12:14, 19 декабря 2022Силовые структуры

Раскрыты детали расследования смертельного ДТП с автобусом в Хабаровском крае

СКР: водитель попавшего в ДТП в Хабаровском крае автобуса не проходил медосмотр

Фото: МЧС России по Хабаровскому краю

Водитель автобуса, перевозившего вахтовиков и попавшего в ДТП в Хабаровском крае, не проходил медосмотр перед поездкой. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи установили, что индивидуальный предприниматель-перевозчик не организовал прохождение водителем обязательного медицинского предрейсового осмотра. Изъята документация с признаками фальсификации, отметили в ведомстве, раскрывая детали расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП по статьям 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Следствие также отрабатывает версию о том, что водитель автобуса уснул во время движения транспортного средства. Проведен осмотр места происшествия, изъят видеорегистратор.

Проведен обыск на предприятии, где работали пассажиры автобуса, и по месту жительства перевозчика. Сам он арестован.

По данным СКР, 16 декабря автобус вез работников компании «Амур Минералс» на золотомедное месторождение Малмыж и попал в аварию на автодороге Хабаровск — Лидога — Ванино. Он съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли 8 человек, пострадали 22, в том числе водитель автобуса. Они госпитализированы.

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Любовь Ширижик
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