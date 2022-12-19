Жители московской коммуналки 15 лет жили с мертвым соседом

Жители коммунальной квартиры на западе Москвы 15 лет жили с мертвым соседом

Жители коммунальной квартиры, расположенной на улице Берзарина на западе Москвы, 15 лет жили с мертвым соседом. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

До этого, по данным издания, к полицейским обратилась 63-летняя владелица одной из комнат и рассказала об обнаружении трупа.

Позже оперативники установили, что покойным оказался сосед женщины 1954 года рождения. В этой коммунальной квартире он занимал комнату площадью 15 квадратных метров. По предварительной версии, мужчина умер более 10 лет назад от сердечной недостаточности. Соседка рассказала, что не видела его 15 лет. При этом все это время ее не смущал неприятный запах в квартире.

В 1992 году москвичка с семьей переехала в новую квартиру, но комнату в коммуналке они оставили за собой. За это время сосед присвоил себе некоторые ее вещи и перебрался в комнату ближе к входной двери. По информации жительницы столицы, мужчина часто выпивал и приводил в комнату сомнительные компании. В 2007 году он исчез.

Соседка несколько раз заявляла в полицию о его пропаже, но результатов не было. Она добилась того, что комната мужчины была поделена между другими жителям коммуналки в равных долях.

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