Экономист описал будущее курса доллара

Аналитик Мустаев: курс доллара не будет опускаться ниже 60 рублей

Вероятнее всего, курс доллара больше не будет опускаться ниже 60 рублей. Стоит ожидать постепенного роста из-за улучшения импортных потоков и снижения курса рубля из-за падения цен на нефть. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

«Мы видим постепенное улучшение импортных потоков, которые создают спрос на валюту и тем самым влияют на ослабление рубля, — сказал аналитик. — Кроме того, снижение курса рубля может быть следствием падения цены на нефть».

Снижению рубля, как считает Мустаев, может способствовать продолжающаяся динамика по сужению спреда между экспортными и импортными потоками. Кроме того, дополнительное давление в рубле можно будет увидеть в случае перезапуска бюджетного правила в каком-либо виде, но конкретные сроки пока не названы.

«Мы не ожидаем возврата курса доллара к 60 рублям, прогнозируем движение в среднесрочной перспективе ближе к 70 рублям за доллар. Отдельно отметим, что в этом году практически не прослеживается корреляция между ключевой ставкой и движением валютного курса. Куда большее значение имеют экспортно-импортные потоки», — отметил Мустаев.

В начале торгов в понедельник, 19 декабря, на Московской бирже курс рубля опустился ниже уровня 65 рублей за доллар, что стало минимумом с мая, свидетельствуют данные площадки.