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11:40, 19 декабря 2022Ценности

Назван самый популярный бренд одежды в мире

Compare My Jet: модный дом Louis Vuitton оказался самым популярным брендом в мире

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Частный авиаперевозчик Compare My Jet назвал самый популярный люксовый бренд в мире. Результаты исследования опубликованы на сайте сервиса.

Известно, что руководство компании проанализировало поисковые запросы в Google пользователей сети из 195 стран, не уточняя при этом период изучения интересов юзеров. Выяснилось, что французский модный дом Louis Vuitton оказался на первом месте в 81 стране, включая Швейцарию, Ирландию, Монако и ОАЭ. В общей сложности название упомянутой марки одежды искали 11,1 миллиона раз в месяц.

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На второй строчке рейтинга расположился производитель машин Lamborghini, который чаще всего вбивали в поисковике пользователи из России. Третье место также досталось автомобильной марке, а именно, бренду Mercedes Benz, который оказался наиболее востребован в 23 странах мира.

Согласно материалу, в десятку лидеров попали такие ретейлеры, как Michael Kors, Loewe, Gucci, Balenciaga, Porsche, Chanel и Dior. В списке также значатся следующие компании: Hermes, Loccitane, Ralph Lauren, Tory Burch, Bugatti, Diesel, Hugo Boss, Kenzo, Maserati и Pierre Cardin.

В ноябре россияне раскрыли отношение к компаниям, которые приостановили деятельность в стране. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 14 до 56 лет из городов с населением более 500 тысяч человек. Каждый третий опрошенный назвал предательством уход иностранных брендов с российского рынка и заявил, что потерял доверие к данным ретейлерам.

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Майя Пономаренко
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