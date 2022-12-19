В Кремле сообщили о работе над ответом России на потолок цен на нефть

Дмитрий Песков сообщил, что работа над ответом на потолок цен на нефть завершается

Работа над ответом России на потолок цен на нефть продолжается и уже близка к завершению, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представителя Кремля цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, уже есть наработки, «уложенные на бумагу». Ранее пресс-секретарь президента говорил, что документ ожидали на прошлой неделе, 16 декабря он уточнил, что согласовываются «последние моменты».

Потолок цен, установленный странами G7, Евросоюзом, Австралией и Норвегией, вступил в силу с 5 декабря. Он касается поставок российской нефти в третьи государства и предполагает ограничения по оказанию услуг компаниями из стран, принявших такие меры. Западные предприятия играют существенную роль на рынке перевозок и страхования.

Россия еще за время обсуждения инициативы не раз заявляла, что примет ответные меры на введенный потолок, однако официального решения принято не было. СМИ обратили внимание на то, что после введения санкций поставки в Индию шли согласно требованиям потолка цен. Речь идет о стоимости топлива в пределах 60 долларов за баррель.