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12:52, 19 декабря 2022Культура

Дочь солиста группы «На-На» пришла в себя после госпитализации

Дочь солиста группы «На-На» Политова пришла в себя после госпитализации

Фото: @politmda

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена пришла в себя после госпитализации. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исполнителя.

Политов рассказал, что в настоящий момент его 22-летняя дочь чувствует себя хорошо. «Алена пришла в себя, чувствует себя хорошо. Я сейчас еду к ней в больницу», — заявил артист.

О том, что дочь солиста группы «На-На» попала в реанимацию, стало известно 18 декабря. Уточнялось, что причиной госпитализацией девушки стало отравление антидепрессантами. Девушка выпила 20 таблеток, после чего ей стало плохо. Состояние Политовой оценивалось как тяжелое, в больнице ее подключили к ИВЛ.

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Дениза Мацаева
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