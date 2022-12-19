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14:39, 19 декабря 2022Россия

Кремль назвал возможные темы переговоров Путина и Лукашенко

Песков заявил, что на переговорах Путин и Лукашенко смогут обсудить военные вопросы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На переговорах президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко лидеры смогут обсудить военные вопросы, учитывая турбулентность. Возможные темы встречи назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, лидеры стран также затронут газовый вопрос.

Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко состоятся в понедельник, 19 декабря, в Минске в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров.

О возможной встрече Путина и Лукашенко в декабря ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он не называл точных дат, отмечая, что мероприятие до конца не согласовано.

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Сергей Истомин
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