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17:29, 19 декабря 2022Наука и техника

В «Роскосмосе» прокомментировали возможность запуска резервного «Союза» на МКС

«Роскосмос»: «Союз МС-23» можно запустить на МКС через 45 суток после нештатной ситуации

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Космический корабль «Союз МС-23», в настоящее время находящийся на космодроме Байконур, может быть запущен к Международной космической станции (МКС) через 45 суток после возникновения нештатной ситуации на околоземной лаборатории. Заявление «Роскосмоса» приводит ТАСС

Таким образом в госкорпорации прокомментировали сообщения ряда Telegram-каналов о существовании некоего резервного корабля в полной готовности к запуску, который можно было бы в считаные дни или часы запустить для эвакуации экипажа МКС. Представители «Роскосмоса» отметили, что эта информация не соответствует действительности.

В госкорпорации также добавили, что вопрос о пригодности для возвращения космонавтов на Землю корабля «Союз МС-22», в системе теплорегулирования которого произошла утечка, решат две рабочие группы.

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Иван Потапов
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