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13:22, 19 декабря 2022Наука и техника

Установлено точное место повреждения «Союза МС-22»

РИА Новости: «Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»

Кадр: NASA TV

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека космического корабля «Союз МС-22». Об этом информированный источник сообщил РИА Новости.

«Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи (фиксирует батарею в определенном положении — прим. "Ленты.ру")», — сказал он. Источник добавил, что повреждения удалось обнаружить благодаря фотографиям и видео, которые присылал экипаж станции.

В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что специалисты продолжают анализировать поступившие данные.

Ранее в госкорпорации рассказали, что температура на «Союзе МС-22» снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами.

15 декабря стало известно, что на пристыкованном к МКС корабле произошла разгерметизация системы терморегулирования.

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Даниил Иринин
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