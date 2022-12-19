Кремль назвал глупыми сообщения о планах Путина обсудить участие Минска в СВО

Пресс-секретарь Песков опроверг сообщения о планах Путина обсудить участие Минска в СВО

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин отправился в Белоруссию, чтобы обсудить участие Минска в специальной военной операции (СВО), являются глупыми. Так на соответствующий вопрос журналиста ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля опроверг сообщения о якобы имевшихся намерениях президента России принуждать Белоруссию к участию в спецоперации. Песков посоветовал относиться к таким сообщениям «как к абсолютно глупым измышлениям, безосновательным измышлениям».

Переговоры Путина и Лукашенко состоятся в понедельник, 19 декабря, в Минске в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров.

Затем главы государств продолжат переговоры в формате «один на один». Речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия и совместных проектах в области импортозамещения и энергетики.