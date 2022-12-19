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18:58, 19 декабря 2022Россия

Кадыров показал видео с уничтожением танка ВСУ

Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение танка ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором Вооруженные силы (ВС) России уничтожают танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

«После встречи с нашими парнями врагу ничего не остается, кроме как спешно покинуть драгоценное средство передвижения, любезно предоставленное западными союзниками. На этих кадрах вы можете видеть танк противника, для которого ситуация сложилась не самым благоприятным образом», — написал Кадыров.

На кадрах видно, как боевая машина ВСУ после очередного попадания противотанковой управляемой ракеты взрывается. Выжившие члены экипажа покинули танк и отступили.

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Кадыров подчеркнул, что на видео запечатлена работа бойцов спецназа «Ахмат» вместе со Вторым армейским корпусом народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее Минобороны России показало работу истребительной авиации в зоне спецоперации на Украине. На ролике видно, как истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России стоит на взлетной полосе с подвешенными на пилонах ракетами и бомбами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики и ЛНР.

Никита Абрамов
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