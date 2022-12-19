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15:02, 19 декабря 2022Мир

В МИД назвали условие для снижения напряженности между Россией и США

Захарова: для снижения напряженности в отношениях России и США нужно встречное движение

Фото: Globallookpress.com

Москва не отказывается от общения с Вашингтоном на различных уровнях, однако для достижения хотя бы минимального прогресса нужно встречное движение. Такое условие для снижения напряженности в отношениях двух стран назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

Так Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Госдепартамента Нэда Прайса о том, что администрация президента США Джо Байдена пыталась выстроить стабильные и предсказуемые отношения с Кремлем, по вине которого они якобы стали «более нестабильными и непредсказуемыми».

По словам дипломата, Россия заинтересована в снижении напряженности между странами, а также стремится договориться о принципах мирного сосуществования.

«От общения с США на различных уровнях не отказываемся, но для хотя бы минимального прогресса необходимо встречное движение, требующее политической воли, незашоренности мышления и готовности договариваться по-честному, без двойного дна. А это как раз то, что напрочь отсутствует сейчас в Вашингтоне», — подчеркнула она.

Ранее Захарова отметила, что недальновидная политика Вашингтона поставила Россию и США на грань прямого столкновения. Дипломат призвала американскую администрацию не раскручивать спираль эскалации.

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Варвара Кошечкина
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