В МИД заявили о нахождении России на грани прямого столкновения с США

МИД РФ: недальновидная политика Вашингтона поставила Россию и США на грань столкновения

Недальновидная политика Вашингтона поставила Россию и США на грань прямого столкновения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат призвала американскую администрацию не раскручивать спираль эскалации. «После громкого фиаско в Афганистане Америка все более втягивается в новый конфликт, не только поддерживая финансами и оружием неонацистский режим в Киеве, но и увеличивая свое военное присутствие на земле», — отметила она.

По словам Захаровой, именно стремление Вашингтона сохранить гегемонию, а также «высокомерное нежелание вести серьезный диалог о гарантиях безопасности привели к закономерному результату».

Ранее Захарова ответила на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о намерении США добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Жан-Пьер заявила, что США немедленно воспользовались бы любым способом, позволяющим прекратить участие России в СБ ООН, но пока такой возможности нет.

Как отметила Захарова, если бы существовали способы уничтожить Россию, захватить всю нефть, газ, другие природные ресурсы и «вообще все на свете, они бы к этому немедленно приступили».