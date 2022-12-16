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02:54, 16 декабря 2022Мир

Захарова ответила на намерение США исключить Россию из Совбеза ООН

Захарова: если бы был способ уничтожить Россию, они бы немедленно к этому приступили
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД России / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о намерении США добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Жан-Пьер заявила, что США немедленно воспользовались бы любым способом, позволяющим прекратить участие России в СБ ООН, но пока такой возможности нет.

Как заметила Захарова, если бы существовали способы уничтожить Россию, захватить всю нефть, газ, другие природные ресурсы и «вообще все на свете, они бы к этому немедленно приступили».

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«Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно преступили. Просто такого способа нет, слава Богу. А то они бы к этому всему немедленно преступили», — резюмировала Захарова.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что исключение России из Совбеза ООН невозможно, так как не существует такого механизма. Он отметил, что ведутся многочисленные разговоры о реформе Совбеза, но дальше них дело не продвигается.

До этого американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон призвали президента США Джо Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН. Конгрессмены внесли на рассмотрение соответствующую резолюцию.

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Марина Совина
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