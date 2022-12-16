В Белом доме заявили о намерении исключить Россию из СБ ООН

Белый дом: США хотели бы добиться исключения России из СБ ООН, но это невозможно

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о намерении США добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, признав, что этот шаг противоречит правилам ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя администрации, США немедленно воспользовались бы любым способом, позволяющим прекратить участие России в СБ ООН, но пока такой возможности нет.

«К сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН», — пояснила она.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что исключение России из Совбеза ООН невозможно, так как не существует такого механизма. Он отметил, что ведутся многочисленные разговоры о реформе Совбеза, но дальше них дело не продвигается.

До этого американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон призвали президента США Джо Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН. Конгрессмены внесли на рассмотрение соответствующую резолюцию.