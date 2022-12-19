Российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признали первой звездой недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Овечкин принял участие в трех матчах и набрал пять очков. Россиянин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в игре против «Чикаго Блэкхорс», а также отметился пасом во встрече с «Даллас Старс». Таким образом, форвард достиг отметки в 800 шайб в НХЛ.

Овечкин имеет лучший показатель по заброшенным шайбам среди европейских игроков НХЛ. В списке лучших снайперов лиги он занимает третье место и отстает от канадца Горди Хоу на один гол. Возглавляет список еще один канадец, Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.