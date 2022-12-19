Власти России оценили объем параллельного импорта

ФТС: в Россию в рамках параллельного импорта ввезли товаров более чем на $20 миллиардов

С момента разрешения параллельного импорта в рамках действия механизма в Россию ввезли 2,4 миллиона тонн товаров на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в эфире телеканала «Россия 24».

«Это, прежде всего, автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности. Считаем, что это тоже оказывает значительное влияние на стабилизацию цен на нашем рынке», — добавил Булавин.

По словам главы ФТС, разрешение параллельного импорта не привело к росту объема ввозимой в страну контрафактной продукции. Он подчеркнул, что в рамках параллельного импорта в Россию поступает прежде всего оригинальная продукция, «когда правообладатель по тем или иным причинам не хочет принимать участие в общепринятом обороте этих товаров».

В декабре в России стартовали первые поставки алкоголя ушедших с отечественного рынка иностранных брендов по параллельному импорту. В страну начали снова ввозить Jack Daniel's, Aberfeldy, Grant’s и другие бренды. Стоимость большинства напитков осталась прежней, а дефицита продукции не ожидается, рассказали в торговых сетях.

