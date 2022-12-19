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12:30, 19 декабря 2022Среда обитания

Катару предсказали проблемы после чемпионата мира

Bloomberg: в Катаре после чемпионата мира могут начаться проблемы на рынке недвижимости

Фото: John Sibley / Reuters

Катару предсказали проблемы в сфере недвижимости после завершения чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках подготовки к соревнованиям в инфраструктуру страны вложили более 300 миллиардов долларов. Однако после окончания чемпионата эксперты предположили, что в уязвимом положении окажутся недвижимость, гостиничный бизнес, а также производство продуктов питания и напитков, так как населению понадобится время, чтобы освоить новые мощности.

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Перед чемпионатом в Катаре выросла стоимость жилья. В общей сложности болельщикам сдали в аренду 60 тысяч квартир. В октябре ставка аренды повысилась на 20-30 процентов. В компании Cushman & Wakefield спрогнозировали, что после резкого роста в первом квартале 2023 года на рынке будет заметное падение показателей.

До начала чемпионата мира стало известно, что соревнования могут быть опасны для окружающей среды из-за большого расхода воды на содержание стадионов. Согласно подсчетам, в день для подготовки каждого стадиона требовалась не менее 10 тысяч литров воды.

Нина Ташевская
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