Женщина рассказала о неочевидном симптоме агрессивного вида рака

Metro: Участница полумарафонов перед диагнозом заметила металлический привкус во рту

48-летняя жительница Великобритании Джун Келли, у которой нашли миелому, рассказала, что до диагноза странно себя чувствовала, но не подозревала о заболевании. Неочевидные симптомы своей болезни она назвала в интервью Metro.

На момент появления первых признаков Келли активно занималась спортом, участвовала в триатлонах и полумарафонах. По ее словам, она стала замечать металлический привкус во рту, также ее беспокоили одышка при нагрузках и постоянное ощущение холода. Сначала женщина связывала это с астмой или проблемами с щитовидной железой.

После обследования врачи обнаружили тяжелое поражение почек, которые работали всего на пять процентов, а затем диагностировали агрессивный вид рака крови — миелому. «Я была в лучшей форме в своей жизни и вдруг узнала, что у меня отказывают почки и есть неизлечимый рак крови», — вспоминает Келли.

Женщина прошла химиотерапию и трансплантацию стволовых клеток, сейчас она продолжает лечение. Несмотря на болезнь и необходимость регулярно проходить диализ, она старается вести активную жизнь и признается, что диагноз научил ее больше ценить каждый день.

Ранее сообщалось, что 33-летняя учительница из Великобритании Джоанна Уолтерс приняла смертельно опасную болезнь за мастит. Позже у нее диагностировали агрессивную форму рака груди.