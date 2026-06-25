Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 25 июня 2026Забота о себе

Женщина рассказала о неочевидном симптоме агрессивного вида рака

Metro: Участница полумарафонов перед диагнозом заметила металлический привкус во рту
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Zaiets / Shutterstock / Fotodom

48-летняя жительница Великобритании Джун Келли, у которой нашли миелому, рассказала, что до диагноза странно себя чувствовала, но не подозревала о заболевании. Неочевидные симптомы своей болезни она назвала в интервью Metro.

На момент появления первых признаков Келли активно занималась спортом, участвовала в триатлонах и полумарафонах. По ее словам, она стала замечать металлический привкус во рту, также ее беспокоили одышка при нагрузках и постоянное ощущение холода. Сначала женщина связывала это с астмой или проблемами с щитовидной железой.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

После обследования врачи обнаружили тяжелое поражение почек, которые работали всего на пять процентов, а затем диагностировали агрессивный вид рака крови — миелому. «Я была в лучшей форме в своей жизни и вдруг узнала, что у меня отказывают почки и есть неизлечимый рак крови», — вспоминает Келли.

Женщина прошла химиотерапию и трансплантацию стволовых клеток, сейчас она продолжает лечение. Несмотря на болезнь и необходимость регулярно проходить диализ, она старается вести активную жизнь и признается, что диагноз научил ее больше ценить каждый день.

Ранее сообщалось, что 33-летняя учительница из Великобритании Джоанна Уолтерс приняла смертельно опасную болезнь за мастит. Позже у нее диагностировали агрессивную форму рака груди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Несколько десятков пострадавших и шесть жертв. Масштабы последствий ракетного удара ВСУ по Воронежу возросли

    Немецкая компания анонсировала планы создания многоразовой тяжелой ракеты

    В Госдуме прокомментировали удаление приложений VK из AppStore

    Часть россиян освободят от декларации при продаже квартиры

    Еще одна страна захотела покинуть ОПЕК

    Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле попали на видео

    Стоимость российской нефти опустилась ниже базового уровня

    На Землю обрушилась магнитная буря

    Жителей Подмосковья предупредили о смертельной опасности в лесах

    Женщина рассказала о неочевидном симптоме агрессивного вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok