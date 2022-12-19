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23:16, 19 декабря 2022Бывший СССР

Украинские войска выпустили серию ракет по Донецку

Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Калининскому району Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

Также уточняется, что украинские войска, предположительно, обстреляли из РСЗО «Град» район Калининской больницы в Донецке, а также Ворошиловский район.

Также ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.

18 декабря под обстрел попали больница имени Калинина и медицинский университет в Калининском районе города. По данным совместного центра по контролю и координации, украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам.

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Марина Совина
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