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06:53, 19 декабря 2022Россия

В Госдуме предложили сократить зимой рабочее время для одной категории россиян

RT: депутат Хамзаев предложил сократить зимой рабочее время для граждан с болезнями сердца

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести сокращенные рабочие дни в зимний сезон для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Хамзаев подчеркнул, что исследования последних лет, в том числе зарубежных специалистов, доказали непосредственную связь между холодной погодой зимнего периода и ухудшением состояния граждан, имеющих болезни сердца.

Отмечается, что именно в зимние месяцы происходит увеличение количества инфарктов. Парламентарий призвал сократить рабочий день для категории россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями на один час.

16 декабря в Госдуму внесли законопроект, согласно которому детям призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации предоставят право перехода с платного обучения на бесплатное. Кроме того, предполагается получение социальной стипендии и поступления на бюджетные места в подготовительных отделениях университетов.

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Юлия Мискевич
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