Водитель во время разворота случайно выстрелил себе в пах и умер

Herald Online: водитель во время разворота выстрелил себе в пах из пистолета и погиб

Водитель в американском городе Норт-Чарлстон случайно выстрелил себе в пах из пистолета во время разворота на автомобиле и погиб. Об этом сообщает Herald Online.

35-летний водитель выполнял разворот на автомобиле. В этот момент принадлежащий мужчине пистолет случайно выстрелил ему в пах. Автомобиль, которым управлял мужчина, съехал с дороги и врезался в стоявшее на парковке транспортное средство. Мужчина умер на месте происшествия.

Прибывшие полицейские нашли в машине американца пистолет и гильзу. Автомобильное движение в районе, где произошел несчастный случай, было перекрыто на час для проведения расследования.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сан-Антонио полиция арестовала мужчину, который случайно выстрелил себе в ягодицу. По данным очевидцев, мужчина стрелял в воздух и случайно попал в себя.

