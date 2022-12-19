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14:37, 19 декабря 2022Из жизни

Водитель во время разворота случайно выстрелил себе в пах и умер

Herald Online: водитель во время разворота выстрелил себе в пах из пистолета и погиб

Фото: Jonathan Olsen-Koziol / Unsplash

Водитель в американском городе Норт-Чарлстон случайно выстрелил себе в пах из пистолета во время разворота на автомобиле и погиб. Об этом сообщает Herald Online.

35-летний водитель выполнял разворот на автомобиле. В этот момент принадлежащий мужчине пистолет случайно выстрелил ему в пах. Автомобиль, которым управлял мужчина, съехал с дороги и врезался в стоявшее на парковке транспортное средство. Мужчина умер на месте происшествия.

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Прибывшие полицейские нашли в машине американца пистолет и гильзу. Автомобильное движение в районе, где произошел несчастный случай, было перекрыто на час для проведения расследования.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сан-Антонио полиция арестовала мужчину, который случайно выстрелил себе в ягодицу. По данным очевидцев, мужчина стрелял в воздух и случайно попал в себя.

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Алиса Дмитриева
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