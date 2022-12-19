Военный корабль Таиланда с сотней пехотинцев на борту перевернулся и затонул

Корабль ВМС Таиланда с сотней пехотинцев на борту затонул в Сиамском заливе

Военные корабли и вертолеты Таиланда объединили усилия, чтобы спасти более 100 морских пехотинцев, оказавшихся в воде в результате инцидента на Королевском флоте страны: корабль ВМС Таиланда HTMS Sukhothai, патрулировавший Сиамский залив, затонул в результате неисправности. Об этом пишет The Independent.

Морская вода попала в корвет и вывела из строя его электрическую систему, в результате чего в 00:12 по местному времени (20:12 мск) корабль затонул. По данным представителей ВМФ страны, по меньшей мере 78 моряков уже спасены, но 28 все еще находятся в воде. По данным ТАСС, спасти пытаются еще больше людей — 31 пехотинца.

Спасенных уже доставили в порт Банг Сапхан в провинции Прачуапкхирикхан. Хотя подробности о пострадавших пока не сообщаются, как минимум трое из пехотинцев получили тяжелые ранения.

Грузовое судно под флагом Панамы, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа в конце осени. 1 ноября стало известно, что причиной ЧП стал отказ двигателя. В результате происшествия не менее 12 человек пропали без вести.