Сестер Кардашьян обругали в сети за вызывающие наряды на 13-летии племянника

Сестер Кардашьян-Дженнер обругали в сети за вызывающие образы на 13-летии Мейсона Дисика

Сестры Кардашьян-Дженнер пришли на день рождения племянника в вызывающих образах и были обруганы в сети. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Известно, что знаменитости посетили вечеринку в честь 13-летия сына Кортни Кардашьян и Скотта Дисика Мейсона, которая состоялась в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Так, папарацци запечатлели Ким Кардашьян в кроп-топе, оголявшем ее живот, и кожаных штанах с блестящими вставками, а Хлои — в облегающем комбинезоне черного цвета.

В то же время Кайли и Кендалл Дженнер предпочли выйти в свет в платьях в сочетании с обувью на каблуках. Владелица Kylie Cosmetics предстала перед гостями в платье-бандо из латекса длины макси. При этом ее старшая сестра появилась на публике в атласном платье бренда Rodarte с V-образным декольте, оформленным кружевом.

Читатели издания раскритиковали откровенные наряды телезвезд, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Именно в такой одежде я хожу на дни рождения 13-летних детей», «А Мейсон присутствовал? Или это праздник для сестер в их вызывающих образах», «Они перепутали мероприятия», «Зачем так наряжаться на детский праздник?» — посетовали фанаты.

В марте Ким Кардашьян также обругали в сети за нелепый фотошоп на снимке с бывшим возлюбленным Питом Дэвидсоном. Поклонники обратили внимание на отличие фотографий, которые Кардашьян опубликовала в Instagram и Twitter, и высмеяли ее за нелепую ретушь. Фанаты заметили, что звезда реалити-шоу изменила цвет ковра, избавившись от геометрического орнамента на полу.