Россиянка описала поездку в Турцию фразой «бедных тут не ждут»

Блогерша Коновалова: иностранцы без ВНЖ могут открыть счета только в двух банках Турции

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова посетила Турцию и описала поездку фразой «бедных тут не ждут». Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, раньше в Турции вид на жительство (ВНЖ) «выдавали чуть ли не даром», квартиры сдавали в аренду туристам за бесценок, а завести счет в местном банке можно было без депозита. Сейчас ситуация в стране изменилась не в лучшую сторону для туристов. «Забудьте все, что вы читали о турецких счетах полгода назад. Информация уже на 100 процентов изменилась, потому что в Турции постепенно закручивают гайки. Еще бы — с таким-то наплывом мигрантов», — отметила она.

По словам россиянки, в настоящее время иностранцы без ВНЖ могут открыть счета только в двух банках — Vakif Bank и DenizBank. В Vakif Bank от туристов требуют положить на счет трехмесячный депозит 3000 евро (205,3 тысячи рублей), а также оплатить единоразовую комиссию за оформление карты в размере 3700 лир (12,7 тысячи рублей). В DenizBank депозит составляет 5000 евро (342,2 тысячи рублей), комиссия — 1500 лир (5,1 тысячи рублей).

«Однако эти условия не окончательные. Сотрудница DenizBank сказала мне, что в каждом отделении их банка существуют собственные требования. В том, где была я, требуют депозит пять тысяч евро. А в соседнем отделении того же банка — 10 тысяч евро. А в третьем иностранцам и вовсе могут отказать. И ведь они находятся не в разных городах, и даже не в разных районах. Они стоят на одной улице!» — возмутилась блогерша.

Кроме того, для открытия счета необходимо предоставить оригинал загранпаспорта, нотариально заверенную копию российского паспорта, налоговый номер (vergi numarası), который можно бесплатно получить в налоговом отделении каждого турецкого города, а также местную сим-карту для активации мобильного банковского приложения.

«Если вы все это подготовите и сотрудник банка это увидит, ваши шансы на открытие счета возрастут. В Турции все решает человеческий фактор. Даже если ваши бумажки в порядке, но вы по каким-то причинам не понравились сотруднику, вам могут отказать в оказании услуг без объяснения причин», — добавила Коновалова.

Ранее эксперты туристической отрасли назвали лучшими отелями Турции с подогреваемыми бассейнами Rixos Premium Belek, Regnum Carya Golf & Spa и Nirvana Cosmopolitan. Кроме того, специалисты выделили отели из таких премиальных сетей, как Maxx Royal, Titanic, Calista, Cullinan и Sueno Deluxe.