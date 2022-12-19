Туроператоры начали продавать туры в Турцию со скидками до 60 процентов

АТОР: купить в декабре тур в Турцию на лето 2023 года можно со скидкой до 60 процентов

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали российским туристам способ выгодно отдохнуть в Турции. Путевки на лето 2023 года туроператоры начали продавать со скидками до 60 процентов, сообщается на сайте организации.

По словам генерального директора компании Fun&Sun Владимира Рубцова, отдых в отелях Турции летом 2023 года будет дороже в среднем на 15-20 процентов, по сравнению с текущим годом. При этом сэкономить на отпуске можно, если забронировать тур заранее.

«Хороший способ — раннее бронирование туров. Средний чек по раннему бронированию на лето 2023 сейчас сопоставим с ценником на туры по раннему бронированию на лето 2022 года. То есть купить в декабре тур в Турцию на лето-2023 года можно за такую же цену, как и зимой 2021 на лето 2022 года», — рассказал специалист.

Так, сейчас можно купить туры в Турцию на летний сезон с выгодой до 60 процентов. Ближе к завершению периода раннего бронирования скидки будут меньше. Например, в апреле приобрести путевку на лето получится со скидкой только в 10 процентов.

Ранее в декабре российская тревел-блогерша Саша Коновалова посетила Турцию и описала поездку фразой «бедных тут не ждут». По ее словам, раньше в стране ВНЖ «выдавали чуть ли не даром», квартиры сдавали в аренду туристам за бесценок, а завести счет в местном банке можно было без депозита.