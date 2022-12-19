В подвале жилого дома в Москве произошел взрыв

«360»: в Москве на Матвеевской улице произошел взрыв в подвале

В Москва на Матвеевской улице в доме 16 произошел взрыв в подвале. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, три человека пострадали. На место выехали бригады скорой помощи.

4 декабря стало известно о взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.