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13:47, 20 декабря 2022Ценности

В Page Six перечислили главные тренды 2023 года

Page Six: трендовыми в 2023 году станут яркие принты и кожаная одежда

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Модные редакторы Page Six перечислили главные тенденции предстоящего 2023 года. Соответствующая подборка опубликована на сайте портала.

В первую очередь журналисты заметили, что публика будет чаще обращаться к тестам на определение цветотипа из-за желания проще подбирать одежду. Кроме того, трендовыми станут яркие принты на любых предметах гардероба.

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Помимо этого, в моду войдет блестящая кожа, считают авторы материала. Эксперты призвали читателей обратить внимание на универсальные кожаные пиджаки, брюки и резинки для волос из указанного материала. Вдобавок актуальность обретет так называемый «женственный стиль», которому присущи платья, юбки-карандаши, а также блузы и вещи с рюшами.

Плюс ко всему, в список вошли брючные костюмы ярких цветов и наряды из прозрачных тканей, в которых неоднократно появлялись на публике знаменитости. Среди них, в частности, актриса Оливия Уалдс, посетившая премию People’s Choice Awards в платье длины макси люксового бренда Dior из прозрачного кружева.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.

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Майя Пономаренко
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