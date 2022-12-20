Ожидающая внука 32-летняя женщина удивила подписчиков привлекательной внешностью

32-летняя блогерша Шеннон заявила, скоро станет бабушкой, и удивила подписчиков молодостью

Блогерша Шеннон (фамилия неизвестна) рассказала подписчикам в сети, что скоро станет бабушкой, и удивила их своим привлекательным внешним видом. Соответствующие кадры и комментарии появились в ее TikTok-аккаунте.

Так, в опубликованном видео ожидающая рождения внука 32-летняя героиня публикации с никнеймом shann_32_xoxoxoxx предстала перед зрителями в ярко-розовом кардигане и черном топе. При этом на кадрах видно, что на лице юзерши нет морщин, но присутствует макияж: она накрасила ресницы тушью, нанесла на веки тени, а на губы — помаду нюдового оттенка. Кроме того, женщина сделала укладку на прямых волосах. «Все мне говорят, что я слишком молода для бабушки!» — поделилась она.

По словам инфлюэнсерши, она родила свою дочь в 16 лет, которая в этом же возрасте решила повторить ее опыт. Как утверждает Шеннон, она ни разу не пожалела, что стала матерью в юности. «Это лучшее, что произошло со мною за всю мою жизнь», — заявила она в ролике.

Подписчики восхитились историей женщины. «Вы молодец, это так мило! Удачи вашей дочери и вам», «У меня у самой два внука, и это лучшее чувство в мире — осознавать, что ты бабушка», «Поздравляю вас с этим событием», — написали они.

Ранее в декабре молодо выглядящая 50-летняя женщина раскрыла четыре секрета своей красоты. В первую очередь она рекомендовала использовать очищающие и увлажняющие муссы для лица. Далее женщина заявила, что в 20 лет открыла для себя сыворотку с ретинолом и именно она позволила ей отказаться от омолаживающих процедур. Последними в списке героини материала стали крем против морщин на шее и для области вокруг глаз.