Россиян предупредили о мошенничестве после получения банковской карты

Киберэксперт Сизов предупредил о звонках мошенников сразу после получения банковской карты

Руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что даже самые информированные граждане не могут полностью защитить себя об мошенников. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

По словам киберэксперта, злоумышленники часто используют в своих схемах бытовые ситуации и новые случаи, пытаясь поймать россиян в самом неловком положении. Так, Сизов предупредил россиян, что мошенники делают звонки своим жертвам сразу после получения банковской карты — через 10-15 минут после ее доставки.

Во время диалога мошенники предложат активировать карту. При этом они начнут задавать вопросы, которые не вызовут какие-либо подозрения.

Ранее «Известия» сообщили, что мошенники начали использовать банкротство криптобиржи FTX для обмана. Это стало происходить в 2022 году.

