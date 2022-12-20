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04:00, 20 декабря 2022Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве после получения банковской карты

Киберэксперт Сизов предупредил о звонках мошенников сразу после получения банковской карты

Фото: Unsplash

Руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что даже самые информированные граждане не могут полностью защитить себя об мошенников. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

По словам киберэксперта, злоумышленники часто используют в своих схемах бытовые ситуации и новые случаи, пытаясь поймать россиян в самом неловком положении. Так, Сизов предупредил россиян, что мошенники делают звонки своим жертвам сразу после получения банковской карты — через 10-15 минут после ее доставки.

Во время диалога мошенники предложат активировать карту. При этом они начнут задавать вопросы, которые не вызовут какие-либо подозрения.

Ранее «Известия» сообщили, что мошенники начали использовать банкротство криптобиржи FTX для обмана. Это стало происходить в 2022 году.

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Марина Совина
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