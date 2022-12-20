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01:39, 20 декабря 2022Экономика

Мошенники начали использовать банкротство криптобиржи FTX для обмана

«Известия»: мошенники начали использовать банкротство криптобиржи FTX для обмана

Фото: Marco Bello / Reuters

PR-директор криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова заявила в беседе с «Известиями», что в 2022 году мошенники начали предлагать россиянам помощь в выводе средств, замороженных на иностранных криптовалютных биржах в связи с западными санкциями.

По ее словам, ближе к концу мошенники начали обманывать клиентов обанкротившейся биржи FTX. Она пояснила, что предложение вывести заблокированные на платформу активы за значительный процент можно найти в даркнете. Особенно это было в первые часы и дни после краха компании.

Как заявил директор по аналитике ООО «КоинКит» Станислав Рождественский, в этом году крупные площадки, например, Binance, Kraken, Huobi и KuCoin ввели ограничения в отношении криптокошельков россиян. Это привело к появлению новых схем мошенничества.

Однако небезопасно и получать средства с площадок, которые стали банкротами. Рождественский подчеркнул, что если криптовалюта попадет в аккаунт, перевод могут пометить как связанный с криминальной деятельностью, и биржа конфискует все средства клиента.

11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании.

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Марина Совина
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