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17:19, 20 декабря 2022Россия

Анонсирован доклад Шойгу о ходе СВО

В Кремле сообщили, что Шойгу доложит о ходе СВО на заседании коллегии Минобороны

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу выступит с основным докладом на расширенном заседании коллегии ведомства, а также доложит о ходе специальной военной операции (СВО). Это анонсировали в пресс-службе Кремля, пишет РИА Новости.

Также глава Минобороны доложит о количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в 2022 году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства и социальной защищенности военнослужащих.

В пресс-службе сообщили, что в расширенном заседании будут участвовать командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил (ВС) России, главы центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в среду, 21 декабря, проведет расширенное заседание коллегии Минобороны. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности ВС России в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год.

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Сергей Истомин
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