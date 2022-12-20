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03:36, 20 декабря 2022Экономика

Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать китайским компаниям

В Госдуме предложили отдать заводы ушедших из РФ автопроизводителей китайским компаниям

Фото: Pixabay

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с призывом к властям страны продать заводы ушедших из России автопроизводителей китайским компаниям. Заводы, которые не будут проданы, он предложил использовать для производства отечественных транспортных средств, сообщает РИА Новости.

«Многие иностранные компании-производители автомобилей оставили свои производственные мощности в России. В связи с этим предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей», — заявил политик.

Чернышов также выступил с предложением предоставить россиянам льготы на кредитования и освобождение от уплаты транспортного налога при покупке новых машин отечественного производства, отметив, что подобные меры побудят людей покупать автомобили, произведенные на территории России, вместо транспортных средств европейских марок.

Ранее стало известно, что автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге захотел сократить штат персонала из-за проблем, вызванных приостановкой производства 1 марта — с этой даты предприятие находится в простое.

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Марина Совина
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