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14:45, 20 декабря 2022Мир

В сети раскритиковали слова главы МИД ФРГ об отказе прекратить огонь на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок, отвергшая прекращение огня на Украине, подверглась критике в Twitter

Фото: Michele Tantussi / Reuters

В сети раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая отвергла прекращение огня на Украине. В Twitter читатели издания Die Welt не оценили ее утверждение, что на российских условиях прекратить происходящее невозможно.

По мнению дипломата, прекращение огня на Украине на российских условиях не предотвратит «ужасов, которые переживает народ». Бербок также заявила, что отвергает любые инициативы России на этот счет. Усомнилась глава МИД Германии и в возможности скорого перемирия в принципе.

В ответ на это пользователь с ником BlindJustitia призвал Бербок «отправиться на фронт на Рождество». «Поиграй в маленького солдатика», — заявил он. Помимо этого, комментатор C/S-PMuller сказал, что немецкий дипломат «не понимает, что ежедневные переговоры спасают сотни жизней».

CaradoT344 написал, что если Бербок «пойдет на фронт в такую погоду, то быстро изменит свою позицию». Он также утверждает, что украинцы хотят скорее «оказаться дома в знакомой обстановке». Klausi, прокомментировав запись в Twitter, призвал немецкого дипломата к перемирию на Украине «хотя бы на Рождество». Кроме того, он заявил, что происходящие «каждый день убийства лишь усложняют конец».

После этого юзер Siegfried Maier заключил, что в Германии пост министра иностранных дел занимает женщина, «которая любит воевать». «Какая трагедия!» — сделал вывод он. А пользователь с ником Ibsi Ibis продолжил, добавив, что Бербок «не погибнет в этой войне». Он отметил, что это уже делают «бедные украинцы» за нее.

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Варвара Кошечкина
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