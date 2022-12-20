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06:49, 21 декабря 2022Спорт

Бывшая первая ракетка мира поделился впечатлениями от пребывания в тюрьме

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер рассказал, что в британской тюрьме был никем

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер поделился впечатлениями от пребывания в британской тюрьме. Об этом сообщает The Guardian.

«В тюрьме ты никто, просто число. Моим было A2923EV. Меня никто не называл Борисом. Им наплевать, кто ты такой», — рассказал Беккер. Он также отметил, что усвоил тяжелый и очень важный урок.

Беккер вышел на свободу 15 декабря. 55-летний немецкий теннисист попал в программу снижения нагрузки на британские тюрьмы.

В апреле Беккера приговорили к 2,5 года тюрьмы. Он был признан виновным в сокрытии активов и кредитов, чтобы избежать уплаты налогов. В ходе судебного заседания экс-теннисист вину не признал.

Беккер — олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде. Он шесть раз выигрывал турниры серии «Большого шлема» и дважды становился обладателем Кубка Дэвиса. В 2003 году Беккер был включен в Международный зал теннисной славы.

Алексей Гусев
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