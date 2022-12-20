Игроков сборной Аргентины эвакуировали на вертолетах с чемпионского парада в Буэнос-Айресе

Игроков сборной Аргентины, вернувшихся на родину с чемпионата мира по футболу в Катаре, пришлось эвакуировать с улиц Буэнос-Айреса на вертолетах. Об этом сообщает РИА Новости.

В центре аргентинской столицы планировался чемпионский парад команды, но на улицы города вышло слишком много людей — около 3-4 миллионов человек. Они полностью парализовали дорожное движение в Буэнос-Айресе. Власти по соображениям безопасности приняли решение посадить игроков на вертолеты и отменить торжественную часть.

Ранее жительница Буэнос-Айреса Юля Лав рассказала о празднике в Аргентине после победы страны на чемпионате мира. «Люди гуляли после победы до утра и будут праздновать до Рождества как минимум», — поделилась она.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.