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00:30, 20 декабря 2022Наука и техника

Предсказаны каскадные вымирания на Земле

Science Advances: вымирание растений и животных ускорится на 184 процента к 2100 году

Фото: NASA / Unsplash

Европейские и австралийские ученые предсказали, что на Земле произойдут каскадные вымирания, которые к 2050 году приведут к потере около 10 процентов животных и растений, а к 2100 году эти показатели возрастут до 27 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты разработали виртуальную модель Земли с 15 тысячами пищевых сетей для того, чтобы спрогнозировать судьбу взаимосвязанных видов животных и растений, которые находятся под угрозой изменений климата и землепользования. Это позволило преодолеть недостатки предыдущих моделей, которые не учитывали совместное вымирание живых организмов, зависящих друг от друга. Модель также учитывала возможность миграции видов из-за изменяющихся условий окружающей среды.

Модель прогнали через множество симуляций в соответствии с тремя основными сценариями климатических изменений, предложенных Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), до 2050 и 2100 годов. Выяснилось, что воздействие на биосферу окажется на 34 процента сильнее, чем предсказывалось ранее по прямым эффектам. Это повысит общую скорость вымирания наиболее уязвимых видов на 184 процента в течение следующих 75 лет. В целом, результаты подтверждают, что биосфера стоит на пороге шестого массового вымирания в истории Земли.

По словам авторов исследования, рожденные сегодня дети в течение своей жизни могут стать свидетелями исчезновения тысяч видов растений и животных: от орхидей и мельчайших насекомых до таких животных, как слон и коала.

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Александр Еникеев
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