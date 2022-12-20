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01:42, 20 декабря 2022Экономика

В Chevron сохранят прокачку нефти через Россию

Глава Chevron Вирт заявил о планах сохранить прокачку нефти через территорию России

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что компания не станет отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и намерена сохранить их. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Вирт назвал Казахстан «очень важной страной» для мировых энергетических рынков. Он напомнил, что государство является крупнейшей страной, которая окружена сушей и большим количеством производителем энергоносителей. «Ряд этих поставок, серьезная доля этих энергопоставок идет по трубопроводу к Черному морю в порт на российском побережье», — добавил он.

Глава Chevron добавил, что потребители в разных регионах, включая Европу и Азию, зависят от поставок нефти из Казахстана по КТК, которые не нарушились на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций. По словам Вирта, власти стран, потребляющих казахскую нефть, рассчитывают на продолжение поставок топлива.

Ранее Вирт усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть. По его мнению, административный механизм вряд ли повлияет на сложную структуру глобального рынока.

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Марина Совина
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