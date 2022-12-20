В Chevron сохранят прокачку нефти через Россию

Глава Chevron Вирт заявил о планах сохранить прокачку нефти через территорию России

Председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что компания не станет отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и намерена сохранить их. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Вирт назвал Казахстан «очень важной страной» для мировых энергетических рынков. Он напомнил, что государство является крупнейшей страной, которая окружена сушей и большим количеством производителем энергоносителей. «Ряд этих поставок, серьезная доля этих энергопоставок идет по трубопроводу к Черному морю в порт на российском побережье», — добавил он.

Глава Chevron добавил, что потребители в разных регионах, включая Европу и Азию, зависят от поставок нефти из Казахстана по КТК, которые не нарушились на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций. По словам Вирта, власти стран, потребляющих казахскую нефть, рассчитывают на продолжение поставок топлива.

Ранее Вирт усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть. По его мнению, административный механизм вряд ли повлияет на сложную структуру глобального рынока.