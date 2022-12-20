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12:40, 20 декабря 2022Мир

США увеличат оборонные расходы почти на 10 процентов

Оборонные расходы США в 2023 году вырастут до 798 миллиардов долларов

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Оборонные расходы США в 2023 году увеличатся до порядка 798 миллиардов долларов. Это следует из опубликованного документа.

Так, объем оборонных расходов Соединенных Штатов возрастет на 69 миллиардов долларов по сравнению с 2022 годом, почти на 10 процентов.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подпишет оборонный бюджет на 2023 год на 850 миллиардов долларов на этой неделе. Предполагается, что десять миллиардов в 2023 году будут выделены в качестве военной помощи Тайваню, 800 миллионов планируется передать Украине.

16 декабря сенат США утвердил оборонный бюджет государства объемом в 858 миллиардов долларов. Документ получил поддержку 79 из 100 голосов.

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Алина Гончарова
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