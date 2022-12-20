Россиянкам развенчали популярные мифы об эпиляции

Бренд-директор Skin Helpers заявила, что эпиляция считается безболезненной процедурой

Бренд-директор косметической марки Skin Helpers Анастасия Николаева развенчала россиянкам популярные мифы об удалении волос с тела. Комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 20 декабря.

По словам специалиста, многие женщины считают, что эпиляция является болезненной процедурой. «У каждого человека свой болевой порог, поэтому гарантии, что процедура не вызовет болезненных ощущений нет. В первый раз удалять волосы с тела может быть неприятно, но потом, как правило, все последующие разы переносятся намного легче», — заявила Николаева.

Кроме того, эксперт рассказала, что возникновение инфекции во время эпиляции маловероятно, если данную процедуру выполняет опытный мастер, который владеет информацией о дезинфекции инструментов и нормах СанПиН, а также следит за чистотой рабочего места. Вдобавок собеседница издания отметила, что в случае, если у клиента чувствительная кожа, то профессионал в данной области всегда предложит провести сеанс на косметике, предназначенной для данного типа кожного покрова.

Помимо прочего, Николаева пояснила, что эпиляция не влияет на структуру растительности на теле. «Жестче и темнее, чем есть, волоски стать не могут. Сам по себе волос растет два-три месяца. При регулярной эпиляции он просто не успеет восстановиться и, наоборот, будет казаться тоньше и светлее», — заключила она.

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