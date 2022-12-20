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14:43, 20 декабря 2022Наука и техника

У выброшенных на берег дельфинов обнаружили деменцию

European Journal of Neuroscience: у выброшенных на берег дельфинов выявили деменцию

Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Глазго обнаружили у выброшенных на берег дельфинов все признаки болезни Альцгеймера как у людей. Выводы работы опубликованы в European Journal of Neuroscience.

Всего специалисты изучили мозг 22 особей, которые включали в себя серых дельфинов, обыкновенную гринду, белоклювых дельфинов, морских свиней и афалин. Авторов интересовало наличие патологий мозга, включая образование бета-амилоидных бляшек, накопление фосфо-тау-белков и глиоз (изменение количества клеток в ответ на повреждение центральной нервной системы).

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У трех животных разных видов были найдены бета-амилоидные бляшки, а также ряд других нарушений в мозге, связанных с деменцией. Это показывает, что у некоторых видов одонтоцетов развивается невропатология, подобная болезни Альцгеймера у людей, что было зафиксировано впервые. Однако исследование пока не смогло доказать, страдало ли какое-либо из животных теми же когнитивными изменениями, которые являются клиническими проявлениями болезни Альцгеймера у людей.

В будущем планируется провести дополнительные работы, направленные на изучение мозговых повреждений у дельфинов, а также того, может ли это быть связано с их выбросом на берег.

Исследователи считают, что их открытие доказывает верность теории «больного лидера» — когда часть стаи могла пострадать, следуя за предводителем, который мог запутаться или заблудиться, а затем завести здоровую часть дельфинов на опасное мелководье.

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Елена Апазиди
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У выброшенных на берег дельфинов обнаружили деменцию
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