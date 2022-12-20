Украинские войска обстреляли Донецк ракетами повышенной ударной силы
Украинские войска, предположительно, вели обстрел Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО, больницы имени Калинина) ракетами повышенной ударной силы. Об этом сообщила заместитель руководителя представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Наталья Шуткина, пишет ТАСС.
По ее словам, судя по характеру разрушений, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты словацкого производства. «Предположительно, обстрел производился ракетами повышенной ударной силы ЕХР-122, произведенными и переданными Словакией», — подчеркнула она.
Ранее в Донецке сообщили о нетипичных для «Града» разрушениях после удара украинских войск. Помимо повреждений самой Калининской больницы, недалеко от нее в земле видны глубокие следы от снаряда.