ВСУ обстреляли больницу в центре Донецка ракетами повышенной ударной силы ЕХР-122

Украинские войска, предположительно, вели обстрел Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО, больницы имени Калинина) ракетами повышенной ударной силы. Об этом сообщила заместитель руководителя представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Наталья Шуткина, пишет ТАСС.

По ее словам, судя по характеру разрушений, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты словацкого производства. «Предположительно, обстрел производился ракетами повышенной ударной силы ЕХР-122, произведенными и переданными Словакией», — подчеркнула она.

Ранее в Донецке сообщили о нетипичных для «Града» разрушениях после удара украинских войск. Помимо повреждений самой Калининской больницы, недалеко от нее в земле видны глубокие следы от снаряда.