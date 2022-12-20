В Донецке рассказали о нетипичных разрушениях после обстрела ВСУ

В Донецке сообщили о нетипичных для «Града» разрушениях после удара украинских войск

Нетипичные для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» разрушения видны после обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.

Как рассказали источники, помимо повреждений самой Калининской больницы, недалеко от нее в земле видны глубокие следы от снаряда. Из-за подземного взрыва выбило канализационные люки, могут быть повреждены подземные коммуникации.

Кроме того, украинские удары привели к разрушению частных гаражей. Характер разрушений — нетипичный для обстрелов обычными снарядами из РСЗО, сообщили источники.

В понедельник, 19 декабря, ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка. Они нанесли удар по району Калининской больницы в Донецке, а также Ворошиловскому району.