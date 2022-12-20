Мужчина задел высоковольтный провод и лишился всех конечностей

В Венесуэле мужчина задел провод под напряжением 14 тысяч вольт и лишился конечностей

48-летний Элвис Санабриа из Венесуэлы дотронулся до высоковольтного провода и лишился всех конечностей. Об этом сообщает Daily Star.

Несчастный случай произошел 22 апреля 2022 года, когда Санабриа вместе с двумя коллегами выполнял работы на скважине для грунтовых вод. Работники случайно задели провод, находившийся под напряжением 14 тысяч вольт. Коллеги Санабриа погибли на месте, а он сам остался жив, но получил тяжелые травмы. Чтобы спасти мужчину, врачам пришлось ампутировать его руки выше локтя и ноги выше колена.

Для помощи в реабилитации Санабриа была создана страница по сбору средств на краудфандинговой платформе GoFundMe. Пострадавшему удалось собрать пожертвования в размере почти двух тысяч долларов (около 130 тысяч рублей).

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