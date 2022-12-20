Во Львовской области начались экстренные отключения электричества
Власти Львовской области заявили об экстренных отключениях электричества
Во Львовской области Украины начались экстренные отключения электричества. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
Он опубликовал распоряжение национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго». «Из-за превышения лимита потребления "Укрэнерго" ввело во Львовской области аварийные отключения», — сказано в заявлении.