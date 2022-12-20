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20:49, 20 декабря 2022Бывший СССР

Во Львовской области начались экстренные отключения электричества

Власти Львовской области заявили об экстренных отключениях электричества

Во Львовской области Украины начались экстренные отключения электричества. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Он опубликовал распоряжение национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго». «Из-за превышения лимита потребления "Укрэнерго" ввело во Львовской области аварийные отключения», — сказано в заявлении.

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Кристина Есикова
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