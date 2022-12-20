Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:00, 20 декабря 2022Наука и техника

Выпуск нового флагмана Samsung сорвали

Инсайдер TheGalox_: Samsung не определилась с ценой Galaxy S23 и перенесла презентацию

Фото: Shutterstock

Samsung отложила дату выхода новых флагманских смартфонов. Об этом сообщает издание Notebook Check.

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера с ником TheGalox_. По словам автора, выпуск новых флагманов Samsung оказался сорван, так как в компании не смогли определиться с их стоимостью. В связи с этим корпорация перенесла презентацию, которая ранее была запланирована на начало 2023 года.

Источник отметил, что руководители Samsung хотят компенсировать расходы на производство телефонов Galaxy S22 и одновременно установить конкурентную цену. Специалист рассказал, что в настоящий момент в компании решили выпустить стартовый Galaxy S23 по цене 799 долларов, Galaxy S23+ — 899 долларов, Galaxy S23 Ultra — 1199 долларов. В этом случае цены на флагманские девайсы корейского бренда останутся неизменными по сравнению с ценами на линейку Galaxy S22. Однако Galaxy S23+ будет на 100 долларов дешевле, чем Galaxy S22+.

«Несомненно, установление цены — трудный процесс для любой компании, занимающейся запуском крупного продукта, и особенно сложный на конкурентном и переполненном рынке смартфонов», — подчеркнули журналисты.

Ранее стало известно, что Samsung решила перестать экономить на производстве смартфонов. В компании приняли данное решение, чтобы укрепиться на рынке премиальных гаджетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из HIMARS
В Москве стало проще снять жилье
Из России в Иран экстрадируют шесть заключенных
Венгрия призвала Еврокомиссию расследовать последствия антироссийских санкций
Звезда «Дома Дракона» рассказала о самой сложной сцене в сериале
Расстрелявших российских военных бойцов ВСУ захватили в плен
Стала известна доля смертности среди детей из-за родителей-алкоголиков
Военный потенциал Северной Кореи оценили
Выпуск нового флагмана Samsung сорвали
Блогерша Lerchek обвинила химчистку в порче вещей на полмиллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.