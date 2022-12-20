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18:17, 20 декабря 2022Ценности

Блогерша едва не лишилась волос в попытке усилить их рост

Блогерша Анук использовала масло розмарина для кожи головы и едва не лишилась волос

Фото: unsplash

Блогерша Анук (фамилия неизвестна) попыталась усилить рост волос с помощью популярного в сети метода и поделилась последствиями с подписчиками. Соответствующий ролик опубликован в ее TikTok-аккаунте.

Как рассказала юзерша с никнеймом anoukhighclass, она нанесла на кожу головы эфирное масло розмарина, чтобы сделать локоны гуще и предотвратить появление перхоти. Девушка показала кадры до и после проведения процедуры, на которых видно, что ее волосы стали заметно тоньше и утратили объем. По словам Анук, она едва не лишилась локонов после пробы указанного лайфхака. «Используйте масло розмарина, это ведь так весело!» — иронично спародировала Анук советы блогеров.

Подписчики неоднозначно отреагировали на историю пользовательницы сети, о чем написали в комментариях под публикацией. «То же самое произошло и у меня», «Я уже перестала его использовать», «Половина моих волос буквально выпадает каждый раз, когда я использую масло розмарина», — заявили одни. «Не наносите розмариновое масло прямо на голову», «Или используйте розмариновую воду», «Я использую масло розмарина, смешанное с подсолнечным маслом, три раза в неделю на кожу головы, и мои волосы растут как сумасшедшие», — поспорили другие.

Ранее жительница США решила проверить способ, как избавиться от жирности волос с помощью какао, и разозлила подписчиков.

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Екатерина Ештокина
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