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20:40, 19 декабря 2022Ценности

Блогерша избавилась от жирности волос с помощью какао

Блогерша Алисса Мари Пена из США использовала какао-порошок вместо сухого шампуня

Фото: Darya Ogurtsova / Unsplash

Жительница США решила проверить способ избавиться от жирности волос и разозлила подписчиков. Соответствующие кадры появились на ее странице в TikTok.

Бьюти-блогерша Алисса Мари Пена рассказала, что в социальной сети стали популярны видео, в которых юзеры используют вместо сухого шампуня смесь из кукурузной муки и какао-порошка. «Мои волосы становятся очень жирными на третий день после мытья», — заявила она и отметила, что хочет опробовать данный лайфхак на себе.

Так, в начале ролика блогерша с никнеймом alyssamariepenaa, чей блог насчитывает более 119,7 тысяч подписчиков, взяла в руки пушистую кисть для макияжа и погрузила ее в банку с данной смесью. После этого она провела ею несколько раз по пробору, выдержала пять минут и расчесала волосы. По ее словам, так называемый натуральный аналог сухого шампуня не только сделал пряди чистыми, но и придал им объем.

Некоторые зрители не оценили лайфхак, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Девочка, третий день. Просто помой голову», «Просто используйте детскую присыпку. Зачем нужно наносить еду на волосы?» — высказывались они.

В ноябре парикмахер Ренато Руссо перечислил бесполезные косметические средства для волос. В первую очередь специалист призвал зрителей отказаться от покупки шампуня с фиолетовым пигментом. Кроме того, он отметил среди бесполезных продуктов краску для волос и сухой шампунь.

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Мария Винар
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