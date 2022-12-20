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12:31, 20 декабря 2022Ценности

Джастин Бибер обругал H&M за кражу его фото для новой коллекции

Певец Джастин Бибер обругал H&M за кражу его фото и назвал новую коллекцию бренда мусором

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер обругал шведский бренд H&M за кражу его фото для новой коллекции одежды и аксессуаров. Соответствующие высказывания певца появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, на сайте марки появился снимок модели, на котором она позирует в платье-футболке с изображением артиста. Также H&M представил сумку-шопер с подобным принтом.

Бибер, в свою очередь, отреагировал на мерч. По его словам, он не согласовывал данную коллекцию. Артист также назвал вещи на сайте мусором. «Я не одобрил ни одну вещь в коллекции H&M. Мерч, который они сделали со мной, является мусором, и я призываю его не покупать», — заявила звезда.

Ранее российская модель Ирина Шейк посетила премию British Fashion Awards в дешевой одежде из ассортимента шведского бренда H&M. Знаменитость появилась на публике в блестящем платье длины макси черного цвета, покрытом пайетками, с баской, глубоким декольте и разрезом на ноге, за 140 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей).

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Мария Винар
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